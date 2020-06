Por ejemplo, el conocido YouTuber y analista de tecnología Jon Posser publicó un tweet recientemente en el que detalló los precios que tendrían los nuevos ‘smartphone’.

Explicó que el más barato costará 649 dólares, unos 2’472.000 pesos colombianos y el más costoso 1.099 dólares lo que se traduce en 4’122.000 pesos.

Sin embargo, una nueva especulación compartida en Twitter por @Omegaleaks habla de una variante del iPhone 12 y el iPhone 12 max sin tecnología 5G. Esta característica le podría reducir 100 dólares a los precios ya especulados.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

