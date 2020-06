La compañía anunció nuevas herramientas para las aplicaciones, los emojis e incluso un traductor propio. Pero todas estas nuevas ayudas tendrán efectos secundarios en aplicaciones como, por ejemplo, YouTube, según informó Mashable.

Específicamente esto aplica para la nueva función de imagen en imagen de iOS 14 ya que ahora puede realizar otra tarea en el iPhone o iPad mientras mantiene abierto el video de YouTube en una ventana miniatura que puede desplazar a cualquier lugar de la pantalla.

Esto lo publicó el estratega de redes sociales Matt Navara mediante un video explicativo en su cuenta de Twitter, donde se evidencia que se puede usar la función y mantener los videos de YouTube abiertos, cosa que antes no era posible.

My favourite feature in iOS 14 (so far)…

…and one YouTube will be pissed about pic.twitter.com/IScSl81ygz

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 23, 2020