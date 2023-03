El auge cada vez mayor de la inteligencia artificial (IA) está cuestionando la continuidad de algunos profesionales. Una de esas profesiones es la Contaduría. Sin embargo, más que un riesgo para los contadores, las IA pueden convertirse en una herramienta útil para dinamizar su trabajo.

Se convierte en una oportunidad para los 300.274 contadores activos en Colombia, según la Junta Central de Contadores.

De Acuerdo con Siigo, una compañía de software contable y administrativo con presencia en Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Perú y Chile, inteligencias artificiales como ChatGPT permiten que el trabajo de los contadores sea más eficiente y preciso, al encargarse estas de las actividades repetitivas.

De acuerdo con Siigo, hay tres características que evitan que los contadores puedan ser reemplazados en un futuro por las IA en su trabajo.

Para empezar, no puede interpretar información a la hora de tomar mejores decisiones, dado que no tiene la capacidad de comprender contextos. Solo se encarga de recopilar y entregar información.

Adicionalmente, las inteligencias artificiales no tienen ética. Así lo dice ChatGPT al preguntarle al respecto:

“Como modelo de lenguaje, no tengo capacidad para tener ética o moralidad propias, ya que no tengo conciencia ni personalidad. Solo puedo procesar y generar respuestas basadas en los patrones de lenguaje que he aprendido a través de mi entrenamiento con datos de texto”.