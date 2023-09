La inteligencia artificial cada vez se encuentra más en nuestra rutina diaria y no es raro ver sus diferentes usos y aplicaciones. Con el paso de los días, estas inteligencias se vuelven más eficientes y astutas y ahora, Coca Cola ha revelado un nuevo sabor del conocido refresco, pero lo interesante viene de saber que este sabor fue desarrollado por una IA.

(Ver también: Videojuego Fifa emocionó a seguidores con las mejoras que reveló; entregarán Balón de Oro)

Se trata de un nuevo producto de la familia Coca Cola que ya se puede encontrar a la venta al menos por medio de su sitio web, la fórmula utilizada para el sabor de la bebida fue creada en conjunto de un equipo humano y de la inteligencia artificial, esta última desarrollando perfiles de sabor y distintas combinaciones.

The first ever Coke co-created by AI is here. Taste the bright, fruity taste of Coca-Cola Y3000 🫧 #CocaColaCreations pic.twitter.com/B3taG09ut2

— Coca-Cola (@CocaCola) September 12, 2023