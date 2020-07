Esto no quiere decir que la barra horizontal que se despliega en la parte superior de la interfaz de la aplicación vaya a desaparecer, sino que habrá dos formas de visualizar las Historias, aseguró TechCrunch.

En la prueba que está disponible para algunos usuarios, estos podrán ver dos filas de esa sección. Junto a ellas, encontrarán un botón que, al presionarlo, los dirigirá a una página dedicada exclusivamente a ese tipo de publicaciones, explicó Cnet.

La primera persona en reportar que ya contaba con esta característica fue Julian Gamboa, quien compartió las imágenes en su cuenta de Twitter.

You've heard of two rows of Instagram Stories…

Now prepare for "SEE ALL STORIES" pic.twitter.com/vs42wwHuh0

— Julian Gamboa (@JulianGumbo) June 26, 2020