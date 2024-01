Tras las diversas acusaciones en contra de Meta por la privacidad y seguridad de los menores, la compañía lleva un tiempo introduciendo funciones para la protección de esta población.

“Hemos desarrollado más de 30 herramientas y funciones para apoyar a los adolescentes y a sus padres”, aseguró la empresa.

En el último anuncio, Meta dijo que tanto Instagram como Facebook Messenger tendrán nuevas herramientas de supervisión parental que otorgarán a los tutores un mayor control sobre la privacidad de los adolescentes.

La primera novedad es que a partir de ahora los menores de 16 o 18 años (según el país) estarán protegidos de forma predeterminada y no podrán recibir mensajes, ni ser agregados a chats grupales por usuarios que no siguen o con los que no están conectados. Esto aplica para Instagram y Messenger.

Para proveer mayor protección a los menores y traer tranquilidad a los padres, las configuraciones de privacidad que estarán activadas por defecto en Instagram solo podrán modificarse a través de la aprobación de los padres mediante las herramientas de supervisión parental de Instagram. Para esto es necesario que los padres configuren la cuenta del menor bajo su supervisión.

“Nos basamos en nuestro trabajo para proporcionar experiencias apropiadas para la edad de los adolescentes y para facilitar a los padres la configuración de las experiencias en línea de sus hijos adolescentes”, explicó Meta en un comunicado.

Por último, Meta anunció que está trabajando en nueva función diseñada para ayudar a proteger a los adolescentes de ver imágenes no deseadas y potencialmente inapropiadas incluso si provienen de personas con las que ya están conectados.

De la misma manera, esta última función, que llegará más adelante, se encargará de alertar a los adolescentes antes de enviar este tipo de imágenes. No se sabe cuándo se introducirá esta novedad, pero probablemente haya que esperar algunos meses.

