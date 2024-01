Los colombianos empezaron a familiarizarse con la bugueña, una vez empezó a aparecer en las pantallas cuando emprendió su camino en el Canal RCN.

Allí, Dávila hizo parte del equipo del noticiero e inició su carrera como reportera. Pronto, la comunicadora se fue labrando un espacio y llegó a ser presentadora de ese espacio informativo.

Semanas atrás, un intérprete musical le había dedicado a la comunicadora un corrido prohibido, en el que resaltaba su trabajo y labor en los medios del país afirmado que ella ha estado “cruzando muchas barreras” durante su periplo en la televisión, la radio y prensa escrita.

Motivada (a lo mejor) por esas muestras de cariño, Vicky Dávila decidió compartir en su cuenta de Instagram un corto video con varias fotografías de momentos importantes de su vida, entre ellos, su infancia.

La vallecaucana tomó como referencia la canción llamada ‘Brindis’ para acompañar las imágenes:

Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, no me explico cómo canto todavía”, compartió Dávila en su escrito.