En las últimas horas, miles de colombianos denunciaron a través de redes sociales que Instagram estaba eliminando las historias que ellos compartieron sobre el paro nacional. La situación despertó una indignación considerable en los usuarios, ya que fue entendida como un acto de censura por parte de la plataforma.

La red social confirmó este jueves a través de una comunicación oficial que está teniendo problemas con las historias, pero no quiso referirse en concreto a lo que está sucediendo en Colombia. Lo llamativo en este caso es que las historias eliminadas son únicamente las que están relacionadas con las protestas en el país.

En su publicación, Instagram indicó que los inconvenientes se están presentando a nivel mundial y que no están relacionados a algún tema en particular.

“Sabemos que algunas personas tienen problemas para cargar y ver historias. Este es un problema técnico global generalizado que no está relacionado con ningún tema en particular y lo estamos solucionando ahora mismo. Proporcionaremos una actualización tan pronto como podamos”, indicó la red social, propiedad de Facebook, pasado el mediodía.

De todas maneras, los colombianos están alerta ante la situación y en las últimas horas se han viralizado consejos para evitar que la plataforma elimine las historias relacionadas con el paro nacional. A continuación, algunos de los ‘tips’ que se han difundido:

A continuación, el pronunciamiento de Instagram sobre los inconvenientes que están teniendo algunos usuarios con las historias:

We know that some people are experiencing issues uploading and viewing stories. This is a widespread global technical issue not related to any particular topic and we’re fixing it right now. We’ll provide an update as soon as we can.

