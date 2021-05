green

Cientos de personas han denunciado que las imágenes y publicaciones relacionadas al paro nacional y a las protestas en Colombia están siendo eliminadas de sus cuentas de sus historias de Instagram antes de cumplir las 24 horas.

Desde la mañana de este jueves, colombianos que están en el territorio nacional o en el exterior, no han podido publicar algunos contenidos relacionados a las manifestaciones en el país, sin importar qué tipo de imágenes, videos o contenido sea.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial sobre qué es lo que está pasando en esta red social, son muchas las personas, sin importar que tenga muchos seguidores o no, las que no pueden publicar historias en Instagram relacionadas al paro porque la red social no lo permite. Otros usuarios aseguran que lo que habían publicado en las últimas horas, ya no se puede ver.

Los afectados creen que esto se trataría de algún tipo de censura para que no se difunda la información sobre lo que pasa en Colombia, pues en el exterior ya se conoce el descontento social y la respuesta de la Policía en varias zonas del país, pero esto es solo una hipótesis.

Otros aseguran que el caso sería similar a lo que sucedió en Estados Unidos con el #BlackLivesMatter. En el 2020, cuando millones de personas empezaron a usar ese hashtag para unirse a este movimiento social, el algoritmo de Instagram limitó su difusión porque consideró que era algún tipo de spam. Por tal razón, la compañía tuvo que hacer ajustes para que las personas pudieran publicar sin limitaciones sus videos o imágenes apoyando esta causa.

Denuncias sobre historias de Instagram borradas

Personas con pocos o muchos seguidores han manifestado que les borraron historias que ya no estaban disponibles y otras que estaban aún activas.

.@instagram responde a Colombia en este momento coyuntural con CENSURA. pic.twitter.com/j9NccdbmXh — · LosPetitFellas · (@LosPetitFellas) May 6, 2021

¿A ustedes también les han borrrado historias en Instagram? ¡Que pare la censura!#SOSColombiaDDH #ParoNacional — Mafe Carrascal 💚 (@MafeCarrascal) May 6, 2021

Todos amanecieron con historias borradas en @instagram

?????? — Luchoooo (@yoluchomucho) May 6, 2021

Tengo a varios amigos con sus historias así en Instagram, incluyendo a @LevyRincon mándenme videos a mi que quieran publicar que yo lo pongo en mis redes. pic.twitter.com/ivyuKaiHle — Vanessa Rubio (@Luladita) May 6, 2021

@instagram retiró las historias de muchos que posteamos sobre el paro. Esta gente me a silenciado tanto, que ya estoy buscando una alternativa para apenas esto termine, retirarme de esta red social que ya me parece que esta violando nuestro derecho. — Alexis Play (@yosoyalexisplay) May 6, 2021

Este Post. Me reportan dos personas que lo subieron anoche que ya no está. No hubo ningún tipo de notificación de parte de Facebook para bajarlos.

Fue subido como historia haciendo rt. pic.twitter.com/LDxmZZs2Zf — Camilo Andrés García (@hyperconectado) May 6, 2021

Las personas dicen soluciones para publicar contenido

Mientras que hay un pronunciamiento oficial de Instagram sobre lo que está pasando con su aplicación en el país, algunos conocedores han dado consejos para poder hacer publicaciones sin que el algoritmo de Instagram los censure.

En Twitter se han hecho virales algunas recomendaciones para que los usuarios de esa red social pueda publicar imágenes o mensajes relacionados al paro.

Mi hermana @sarria_juliana experta en algortimos y medios digitales, manda a decir que cuando suban stories en relación con el paro siempre les pongan filtros. Así el algoritmo lo agarra desde el filtro y no el contenido y no las baja. Y si pueden difundir esto, estaría bueno. — Alejandra Sarria (@asarriamolano) May 6, 2021