Hasbro dejó pasar el primer sable láser retráctil, y ahora otro lo ha lanzado.

Durante dos años, Hasbro trabajó en un sable láser único que podía extender y retraer su hoja de manera automática, el primero de su tipo.

Este proyecto, que parecía destinado a ser un éxito entre los fanáticos de Star Wars, fue abandonado por razones que aún se desconocen. El invento de Yair Shilo, que prometía ser revolucionario, fue dejado de lado por Hasbro, permitiendo que otro fabricante, Goliath, se hiciera cargo del producto. Ahora, este sable láser está disponible en tiendas como Amazon, Walmart y Target, pero sin la marca oficial de Star Wars. ¿Qué llevó a Hasbro a dejar ir una idea tan prometedora?

Hasbro se retiró, pero Goliath tomó el mando.

El sueño de muchos fanáticos de Star Wars se hizo realidad cuando Yair Shilo, un inventor israelí, creó el primer sable láser que se auto-retrae. Hasbro, la compañía con derechos exclusivos para producir juguetes oficiales de Star Wars, adquirió la patente de Shilo y comenzó a trabajar en secreto en el desarrollo de este innovador producto. La idea era simple pero genial: un sable láser que, con solo presionar un botón, extiende y retrae su hoja automáticamente. El proyecto prometía ser un éxito entre los fanáticos, especialmente después de que Disney sorprendió al mundo con un sable láser similar en su hotel de Star Wars. Pero, dos años después, Hasbro abandonó el proyecto sin dar explicaciones, dejando a Shilo y su equipo en busca de un nuevo socio para llevar su creación al mercado.

La decisión de Hasbro de abandonar el proyecto fue un misterio. Nadie, ni siquiera Shilo, sabe exactamente por qué Hasbro decidió no seguir adelante. Algunas fuentes cercanas al proyecto sugieren que la compañía enfrentaba presiones internas debido a la pandemia y la muerte de su CEO, Brian Goldner. Otros mencionan posibles preocupaciones de costos, ya que tiendas como Target y Walmart exigían mantener los precios bajos. A pesar de estas dificultades, Shilo no se rindió. Encontró un nuevo aliado en Goliath, una empresa más conocida por sus juegos de mesa, que finalmente lanzó el sable láser al mercado bajo el nombre de “Power Saber”. Aunque no tiene el sello oficial de Star Wars, este juguete logra capturar parte de la magia que Hasbro dejó ir.

Mientras Hasbro continúa produciendo juguetes oficiales de Star Wars, como el nuevo set de empuñaduras de sable láser de The Clone Wars, muchos se preguntan si la compañía lamentará haber dejado ir el Power Saber. Goliath, por su parte, ha comenzado a comercializar el sable en tiendas como Amazon, Walmart y Target, y ya está capturando la atención de los jóvenes fanáticos. Shilo, por su parte, no ha perdido la esperanza de que su creación algún día llegue a formar parte del universo oficial de Star Wars. Mientras tanto, academias como la Jedi Knight Academy en Ciudad de México siguen atrayendo a entusiastas que practican con sables de luz,…

