La nueva cara de la aplicación incluye una vista de un mapa en la parte superior con el que puede navegar por todas las fotos que tomó o recordar de dónde es algún objeto que fotografió para comprar, por ejemplo.

Esto solo aplica si el su teléfono permite etiquetar de ubicación con el permiso de GPS vigente para sus fotos. Esto se puede siempre puede editar o desactivar desde la configuración de su dispositivo, explicó Engadget.

Now with our interactive map view, it's easier to relive your memories by the places you've been. pic.twitter.com/B219aJdXgw

