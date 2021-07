Google Meet es una de las plataformas que junto a otras similares tomó fuerza durante la pandemia por el COVID-19, que obligó al distanciamiento físico y la cuarentena.

Las reuniones virtuales se hicieron muy populares durante ese periodo de aislamiento preventivo e, incluso, todavía resulta muy común ver el uso de estas herramientas para temas personales.

La empresa anunció la presentación de sus nuevas imágenes a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 23 millones de seguidores en todo el mundo.

La publicación indicó que se pueden añadir filtros de gatos, astronautas, medusas y más máscaras para el uso de las personas durante sus videollamadas.

Estas nuevas imágenes están disponibles para los usuarios que utilicen Google Meet en los diferentes dispositivos, tanto de Android como en iOS. indicó la compañía estadounidense.

Lo único que se debe hacer para aplicar los filtros es dar clic en la parte inferior derecha de la pantalla, donde se ve un círculo con estrellas. Allí, permitirá elegir el preferido.

La implementación de estos nuevos filtros hace parte de la estrategia que tiene Google Meet para competirle a Zoom en el mercado de videollamadas y reemplazar gradualmente la herramienta de Duo, según explicó el portal 9to5google.

La idea es mostrar a la herramienta de Google como una plataforma cada vez más divertida y amigable para los usuarios, por lo que hace estas adecuaciones.

Los diferentes cambios tienen la intención de poner a competir a Google Meet como un rival más fuerte para enfrentar a Zoom, con novedades que atraigan cada vez más usuarios.

Esta fue la publicación que hizo Google a través de Twitter para presentar sus novedades:

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj

— Google (@Google) July 7, 2021