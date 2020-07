Al parecer, la herramienta es capaz de captar el impacto que sufre el dispositivo cuando se deja caer y toca el piso o algún objeto. El golpe es percibido por los sensores que vienen incorporados en los teléfonos móviles, indicó Andro4all.

Posteriormente, el usuario recibe una encuesta de Google en la que se hacen preguntas relacionadas con la caída. Los datos que se pueden proporcionar son la altura, el material de la superficie sobre la que cayó el aparato y si este tenía algún tipo de protector, agregó el portal mencionado.

La información sobre la actualización que tendría Android 11 fue divulgada por un usuario de Twitter, quien añadió que la aplicación puede captar la duración de la caída libre y la aceleración:

There's a new pre-installed app on the Pixel 4 called Device Drop Monitor. It detects when the device is dropped and records the freefall duration and acceleration in X, Y, and Z in m/s^2.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 8, 2020