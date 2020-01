Por medio de un tuit, la empresa le informó a su audiencia que va a buscar otras alternativas para situar los íconos que se ubican en la parte superior de los enlaces de ‘search’, conocidos como ‘favicons’.

Our experimenting will begin today. Over the coming weeks, while we test, some might not see favicons while some might see them in different placements as we look to bring a modern look to desktop….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 24, 2020