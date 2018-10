Todo empezó por el usuario Ayyk92, en Twitter, cuando compartió una historieta en la que ‘Bowser’ se convertía en mujer, una vez le robaba la corona a la princesa y se la ponía.

The Super Crown's some spicy new Mario lore pic.twitter.com/7DQe6UXvLQ

En la ilustración se observa cuando ‘Bowser’ mujer termina coqueteando con Mario y dejando sorprendido a otros personajes del juego como Luigi.

Tras el tuit de ese usuario, muchas personas comenzaron a compartir la publicación y, como si fuera poco, a crear otras versiones del villano que no dudaron en postear en Twitter con el hashtag #Browsette, nombre con el que ya apodaron al “nuevo personaje” de la franquicia.

wait hol up, if traps are gay does that mean #Browsette is gay? 🤔🤔🤔#top10questionsanimestillcantanswer pic.twitter.com/06JVWBDycW

— Chetoo (@cheetukun) September 25, 2018