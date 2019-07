El miércoles no empezó de la mejor forma para las plataformas propiedad de Mark Zuckerberg y, además de las fotografías, los usuarios reportan que tienen problemas para acceder a estas redes.

A través del portal de detección de problemas DonwDetector se han reportado los inconvenientes. En las tres, además, hay fallas para poder ver las historias y tampoco es posible escuchar las notas de audio.

Los problemas no solo afectan a Colombia, sino a países como Estados Unidos y otros de Latinoamérica.

Estas son algunas quejas de los usuarios vía Twitter:

Caído servidor de imágenes de Facebook, Instagram y WhatsApp (All in one)

— Federico R (@federobinson) July 3, 2019