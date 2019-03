Usuarios en varios países se quejan porque no pueden ver actualizaciones en las plataformas ni enviar archivos o notas de voz, como lo hacen normalmente.

En redes sociales, esos mismos usuarios aseguran que se puede tratar de un hackeo masivo a las empresas de Zuckerberg.

Ante esto, en las últimas horas Facebook publicó un mensaje para darles tranquilidad a sus usuarios que se han visto afectados y descartó que haya sufrido un ataque. Sin embargo, no da explicaciones concretas a lo que ocurre este miércoles con sus plataformas.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.

