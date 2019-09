Todo parece indicar que Facebook quiere quitarles la adicción a muchos de sus usuarios de pasarse la vida revisando sus ‘likes’ y, de esta forma, quitar los conteos.

Así lo comenzó a hacer Mark Zuckerberg con Instagram en varios países y la idea sería replicada en su red social más importante: Facebook, informó la gente de TechCrunch.

El método cambió en Instagram y tiene como objetivo proteger a los usuarios de la envidia y, por qué no, de la autocensura. En países como Canadá y Brasil, ya funciona y solo le muestra al usuario su publicación con algunos nombres de amigos mutuos a quienes les ha gustado, y no el número total de ‘Me gusta’ como antes.

“La idea es evitar que los usuarios se comparen destructivamente con los demás y posiblemente se sientan inapropiados si sus publicaciones no obtienen tantos Me gusta”, describe TechCrunch, que señala también que se evitaría que los usuarios eliminen aquellas publicaciones que piensan que no obtienen suficientes ‘likes’.