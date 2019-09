La marca anunció la presentación del móvil por medio de Twitter con un video corto que resalta la cámara que tendrá el dispositivo. Además, la compañía sorprendió a sus usuarios afirmando que iba a presentar más de un teléfono en esta sección de los Mate 30.

Los celulares serán lanzados el 19 de septiembre como suponían las filtraciones. Se espera que el teléfono traiga varias novedades y cambie algunos pensamientos conservadores de los usuarios, pues el lema del evento será: “Repensar las posibilidades”, según The Verge.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019