La reconocida ‘app’ alcanzó los 2 mil millones de personas activas diariamente, demostrando que sigue vigente en la actualidad aunque compita con grandes como Twitter e Instagram.

Cabe mencionar que si bien Facebook no es la primera plataforma de Meta en llegar a esta cifra, su logro tiene una relevancia importante para la empresa porque es su mayor fuente de ingresos publicitarios.

Este resultado se dio a pesar de la reciente reestructuración que había hecho Mar Zuckerberg a su equipo, en la cual habían despedido a aproximadamente 11 mil personas.

Se espera que este no sea el único cambio que se haya en cuanto al personal, pues el líder de Meta ha insistido en que se harán recortes para aumentar la eficiencia. Así lo dio a conocer: “Vamos a ser más proactivos en la eliminación de proyectos que no funcionan o que ya no son tan cruciales”

Esta información fue compartida en el portal ‘Engadget’, donde también se dio a conocer que los ingresos de la compañía se habían reducido durante el año pasado aunque en el último trimestre se esperaba que fueran menos de los que se obtuvieron.

Zuckerberg también habló de los avances tecnológicos que están revolucionando la forma en la que interactúan las personas con el entorno que los rodea.

El empresario dijo que probablemente empezarían a involucrar las inteligencias artificiales dentro del funcionamiento de las aplicaciones que se encuentran en su poder, entre las que se encuentra Facebook, pues él dijo que “La IA generativa es una nueva área extremadamente emocionante con tantas aplicaciones diferentes (…) uno de mis objetivos para Meta es aprovechar nuestra investigación para convertirnos en un líder en IA generativa”.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.