En enero, Netflix apostará por productos como “Sex Education”, “Titans”, “Las escalofriantes aventuras de Sabrina” y “Bojack Horseman”, los cuales regresarán para que todos los usuarios disfruten de una maratón en su hogar, según iPadizate.

Además, la compañía incluirá títulos y temporadas nuevas de series, como “Titans”, “Riverdalee”, “Orange is the New Black” y “Grace and Frankie”, entre otras, mencionó el mismo medio.

Estos son los títulos que lanzará Netflix en enero de 2020, informó Cosmopolitan:

Series:

‘Spinning Out’ (1 de enero).

‘Mesías’ (1 de enero).

‘The Circle’ (1 de enero).

‘Riverdale’ (segunda parte -1 de enero).

‘Los ladrones del bosque’ 2 de enero).

‘Anne with an E’ (tercera temporada – 3 de enero).

‘Drácula’ (4 de enero).

‘The Blacklist’ (5 de enero).

‘Titans’ (segunda temporada -10 de enero).

‘AJ and the Queen’ (10 de enero).

‘Medical Police’ (10 de enero).

‘Until Dawn’ (10 de enero).

‘Giri/Haji’ (10 de enero).

‘Scissor Seven’ (10 de enero).

‘Zumbo’s Just Desserts’ (10 de enero).

‘Grace and Frankie’ (sexta temporada-15 de enero).

‘Ares’ (17 de enero).

‘Nailed it! Germany’ (17 de enero).

‘Sex Education’ (segunda temporada-17 de enero).

‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ (tercera parte-24 de enero).

‘The Ranch’ (24 de enero).

‘La Novia Fantasma’ (24 de enero).

‘Orange is the New Black’ (sexta temporada-28 de enero).

‘Bojak Horseman’ (sexta temporada-31 de enero).

‘I Am A Killer’ (segunda temporada-31 de enero).

‘Ragnarok’ (31 de enero).

Películas: