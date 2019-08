En esta sección de filtros, los usuarios pueden navegar por varios efectos, algunos más trabajados que otros, hasta encontrar uno que combine con la imagen que quieren subir a la red social, según El Androide Libre.

A pesar de que pocos conocen estas divertidas herramientas, acceder a ellas y guardarlas es bastante fácil. Lo primero que deben hacer los usuarios es entrar a la cámara de las historias, después pulsar el ícono de la cara en la parte inferior derecha, seleccionar el filtro que quieran, darle ‘click’ al ícono de los tres puntos en la parte de abajo y explorar todos los efectos, mencionó el mismo medio.

Después de hacer esto, los usuarios podrán ver categorías en la parte superior que contienen varios efectos. Cuando quieran guardar uno de ellos pueden oprimir la opción ‘Guardar en la Cámara’ y ya lo tendrán por siempre en la parte izquierda cuando ingresen a la función de las historias, de acuerdo con el mismo portal.

Lo único desagradable de esta herramienta es que no se puede buscar el nombre o el creador del efecto que les guste, esto quiere decir que no lo encontrarán de nuevo si no lo guardan después de usarlo.