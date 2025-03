Diversos estudios concuerdan en la importancia de usar una herramienta crucial para las empresas: la IA para automatizar procesos repetitivos. En el ámbito contable, esta transformación digital se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la eficiencia y reducir el agotamiento profesional.

Uno de los ámbitos donde esto se implementa desde ya, es en el mundo contable. Los contadores son fundamentales para la estabilidad financiera de las empresas, ya que garantizan el cumplimiento normativo y optimizan la administración de recursos.

La adopción de tecnología en este campo no solo facilita su labor, sino que también contribuye al éxito empresarial. Según un análisis de FloQast, el 38 % de los contadores que utilizan tecnología presentan menor agotamiento, cinco veces menos que aquellos que no lo hacen.

Bruno Cortinovis, CGO de Payana, destaca que las herramientas digitales ayudan a mejorar la eficiencia administrativa y la toma de decisiones. El estudio ‘The future of accounting: Predictions on automation and AI integration’ señala varias maneras en las que la IA beneficia a los contadores en 2025.

Entre ellas, la automatización de la conciliación bancaria, que permite ahorrar hasta un 75 % del tiempo dedicado a esta tarea, y la mejora en la precisión de cálculos y predicciones financieras, reduciendo errores en un 95 %.

Además, la IA facilita la clasificación y organización de facturas, agilizando su procesamiento con un 80 % de la información necesaria para su registro.

Cómo la IA ayuda a empresas para ser eficaces

En un entorno donde la eficiencia y la precisión son esenciales, la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico para los contadores.

Gracias a la automatización y la IA, pueden concentrarse en el análisis y la planificación, fortaleciendo la estabilidad y el crecimiento empresarial.

Es crucial reconocer su impacto y la importancia de su adaptación a la transformación digital.

