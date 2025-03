Este alimento está presente en millones de hogares en Colombia, y es elegido por muchos por su aporte nutricional, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Varios expertos en el tema se han pronunciado, ya que afirman que no todas las opciones que encontramos en el mercado Colombiano nos ofrecen los mismos beneficios, y es allí donde surge la duda de cómo elegir la leche adecuada para mi familia; en Pulzo.com le brindamos las razones que dan especialistas en la materia para elegir la leche “100 % leche”.

Razones para elegir en la canasta familiar leche auténtica

Estudiados de la leche afirman que la calidad de la leche varía entre marcas, ya que existen diversas certificaciones que garantizan calidad y seguridad en su consumo. El ‘Quality Chekd’, que avala altos estándares de producción y control de calidad; y el SQF (Safe Quality Food), garantiza la trazabilidad y el cumplimiento de estrictos requisitos de inocuidad, estos por dar algunos ejemplos de certificaciones en la industria lechera.

La leche es una fuente clave de nutrientes esenciales para el organismo, aportando proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitaminas B12, A, E y D, esenciales para la salud ósea, muscular y general; es por esto que expertos recomiendan consumir leche 100 % leche. Por ejemplo, en Colombia, marcas como Alquería proveen leche de excelente calidad.

Ahora bien, un tema importante que deberían tener en cuenta los hogares colombianos es que la leche varía su frescura y contenido según su procesamiento. Tomamos, de esta manera, las leches UHT, es decir, que se someten a un tratamiento térmico a muy alta temperatura(alrededor de 135-150°C), tienen la ventaja de poder almacenarse sin refrigeración antes de ser abiertas, gracias a su proceso de envasado y tratamiento especial; y si no se elige una leche auténtica, de otra manera, estaría en riesgo no solo la calidad sino también la seguridad alimentaria del producto.

Aunque hay leches para todos (deslactosada, descremada, etc) que mantienen los estándares de leche de vaca auténtica, expertos advierten que “las llamadas leches vegetales no son equivalentes a la leche de vaca”, ya que no se pueden comparar nutricionalmente hablando, ya que “estas se componen de agua y necesitan aditivos para mantener estabilidad y atributos sensoriales (textura y cuerpo)”.

Teniendo esto en cuenta, se recomienda a los colombianos revisar muy bien los certificados, las composiciones y la calidad de la leche al momento de comprarla para evitar futuros dolores de cabeza.

*Contenido en alianza con Alquería

