Los recientes ataques a Sanitas, a varias entidades del Estado e IFX, han despertado la alerta en miles de empresas en Colombia y Latinoamérica sobre la necesidad de crear áreas de ciberseguridad que realmente se dediquen a combatir a los ‘hackers’, quienes intentan meterse a los sistemas de bases de datos, robar información y hacerles perder dinero.

Al respecto, en Pulzo hablamos con Diana Robles, líder de ciberseguridad de IBM para el norte de Sudamérica, quien entregó más detalles de lo que está haciendo esa empresa para ayudar a las empresas y cómo se ha estado ampliando la vulnerabilidad de las compañías a los ataques cibernéticos.

“Cuando hablamos de ciberseguridad nos referimos a una carrera contrarreloj porque entre más tiempo pase hay más probabilidad de que roben información. Es importante saber que peleamos contra la mente humana. Tenemos una plataforma que piensa como ‘hacker’ pues detecta cuáles son esos vacíos por los que podría entrar al sistema de seguridad de una empresa, lo hace con IA basada en prevención”, explicó.

Robles también explicó cómo actuán los atacantes en ingresar al sistema de una compañía. De hecho, reveló que realmente ese es un proceso que toma bastante tiempo y que no se hace de la noche a la mañana: “Se demora mucho más de lo que pensamos, es porque ya llevan 277 días adentro de la empresa antes que se den cuenta. Es casi un año con personas sacando información y vendiéndola. Los atacantes seguirán penetrando y buscarán los lugares por donde entrar, sino me detectan ellos van por los usuarios privilegiados, que son los que me pueden permitir ir por más información”.

También, la mujer se refirió a lo que debería hacer una empresa en Colombia que tenga este tipo de riesgos: “Hay que pensar en tecnología de inteligencia artificial en ciberseguridad, ella ayuda a adelantarse y reducir el tiempo de identificar una amenaza. Nosotros recibimos 150 billones de incidentes al día, a través de IA lo logramos, pero no hay un tiempo establecido, eso depende de cada ataque. No hay una plataforma que te diga que estás completamente blindado, al final lo que es la joya de la corona es la protección de datos, el 85 % de las empresas no conoce sus activos expuestos.

Finalmente, Robles explicó cómo funciona la plataforma de inteligencia artificial y que alternativas confiables puede ofrecer para la protección de los datos: “Hay que meter IA para que puedan confiar en quién dice ser, tenemos una plataforma que es capaz de identificar la cadencia del teclado con la que se suscribe un usuario, por ejemplo. Esto te puede decir que no es la persona titular de la cuenta y ahí envía una alerta a través de un mensaje de texto, que busca una reconfirmación”.

