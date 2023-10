El impacto significativo que tiene actualmente la tecnología digital en el sector bancario resulta ya indiscutible. Como ocurre en todos los sectores productivos, también al de las instituciones financieras les surge dos necesidades prioritarias para su modelo de negocio: mantener una elevada tasa competitiva y la fidelización de clientes.

Precisamente, en Pulzo hablamos con Alejandra Gallón, líder de Software de IBM para Colombia, quien nos habló de los retos que tiene la banca del futuro y cómo la inteligencia artificial va a entrar a ser un actor fundamental en esta dinámica.

Por ejemplo, Gallón inicialmente se refirió en cómo va varias el modelo de los bancos como actualmente los conocíamos: “Cambia dramáticamente en que la personalización que nos hemos soñado se vuelve una realidad y en un nivel profundo. Es decir, ya estamos hablando de productos en función del individuo. Con la IA generativa barreras que teníamos en análisis de información, conclusiones en función de ese análisis si se quisiera en tiempo real desaparecen. Personalización uno a uno, interacción directa, autoservicio real en función de la información del usuario puesta en contexto, asesoria oportuna, gestión de fraude, etc. Esa es la banca del futuro”.

Sin embargo, Gallón también admitió que los bancos tienen un gran desafío en ese sentido, porque no solo es implementar la IA y ya. Lo principal saberla manipular, capacitar personal y tener el dominio de ella.

“El obstáculo principal es el talento humano, el tener las habilidades adecuadas en las compañías que entiendan la IA con un criterio pertinente. El reto es en la ética y la privacidad de la data, la trazibilidad de las decisiones que toma la IA generativa. Esto tiene que ser una caja de cristal, entendiendo lo que entra y sale. Es decir, controlarla”, manifestó.

De igual manera, se refirió a los beneficios que tendrán los bancos al implementar esta herramienta en sus servicios: “Velocidad para hacer realidad esas metas. En horas podemos tener resultados que antes nos costaban meses y con un nivel de acertividad rápido. Velocidad para tomar decisiones y acciones, en la línea que cada banco quiera. Clientes, finanzas, optimacización y diferenciación ante la competencia”.

¿La IA puede hacer perder empleos en los bancos de Colombia?

Otro de los grandes miedos y mitos que se tienen sobre la IA es si va a posibilitar la pérdida de empleos. Gallón explica por qué esto no va a pasar, siempre y cuando los bancos sean conscientes de los nuevos retos que tienen.

“Se tienen que transformar, todos adolecemos de un día a día que nos come y que no nos permite llegar a un siguiente nivel. Va a depender de cada persona apalancarse en esa tecnología para ese nivel. Eso va a suponer nuevas funciones como cientificos de datos, que permean áreas de negocio, finanzas y más. Van a tener que interactuar con la tecnología y ser capaces de dominarla y ponerla a su servicio. Son cargos reinventandos, pero los humanos no somos reemplazables”, expresó.

Finalmente, Gallón lanzó una advertencia de lo que les puede pasar a los bancos que no entren en esta dinámica de la IA: “No hacer parte de la nueva industria. Pueden desaparecer o encuentran un nuevo nicho, pero realmente como lo veo no es una opción, porque debe ser un nicho pegado a la tecnología. Todos los usuarios quieren servicios diferenciados e inmediatos, se cae por su propio peso”.

