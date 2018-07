‘Diamond Diaries Saga’ es la nueva apuesta de los juegos de rompecabezas desarrollada en los estudios de la compañía en Barcelona, donde además de seguir la mecánica de conectar figuras del mismo color se podrá disfrutar de diferentes tableros por un recorrido dentro de varias ciudades del mundo, dando la posibilidad de que el usuario viaje por distintos países y complete nuevos niveles, según El Androide Libre.

The newest jewel in King’s crown, Diamond Diaries Saga, launches today! Follow Lucy on her journey through landmark cities to find the hidden jewelry collection. Download the game now! https://t.co/luULpbD1rF

— King (@King_Games) July 5, 2018