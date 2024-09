Por: ElSiglo21esHoy.com

La Tierra tendrá una nueva miniluna por dos meses, pero ¿cómo se verá?

La Tierra tendrá una “miniluna” durante casi dos meses. Este objeto, llamado 2023 FW13, fue descubierto recientemente por astrónomos.

Su diámetro es de entre 10 y 15 metros, muy pequeño si lo comparamos con los 3.474 kilómetros de nuestra Luna. Aunque orbitaremos con dos cuerpos, esta miniluna no será visible a simple vista. Su tamaño y distancia hacen que solo pueda ser observada con telescopios potentes. Entonces, ¿cómo se diferencian estos asteroides temporales de nuestra Luna habitual? ¿Qué podemos aprender de este nuevo visitante?

No, no veremos dos lunas en el cielo.

El asteroide 2023 FW13 fue descubierto en marzo de 2023 y se calcula que estará en la órbita de la Tierra hasta diciembre de este año. Este fenómeno se conoce como “miniluna” debido a que, por un breve periodo de tiempo, objetos como este quedan atrapados por la gravedad terrestre antes de continuar su viaje por el espacio. A pesar de su nombre, la miniluna no es comparable con la Luna que vemos todas las noches. Con un diámetro máximo de 15 metros, 2023 FW13 es diminuto comparado con los 3.474 kilómetros de nuestra Luna. Además, no será visible sin el uso de telescopios.

A pesar de que 2023 FW13 no representa ninguna amenaza, su aparición pone sobre la mesa una pregunta interesante: ¿cómo detectamos estos objetos pequeños que pasan tan cerca de la Tierra? Si bien se han identificado varias minilunas en el pasado, la mayoría son difíciles de detectar debido a su pequeño tamaño y la gran distancia a la que orbitan. El reto para los astrónomos es identificar asteroides como este antes de que lleguen demasiado cerca. Aunque no podremos ver esta miniluna sin equipos especializados, su estudio podría darnos información valiosa sobre los objetos cercanos a nuestro planeta.

El fenómeno de las minilunas no es algo nuevo. Ya en 2006, el asteroide 2006 RH120 orbitó la Tierra durante casi un año antes de ser expulsado de nuevo al espacio. Estos eventos, aunque fascinantes, no alteran nuestro cielo nocturno ni son visibles a simple vista, ya que la mayoría de estos asteroides son demasiado pequeños. Aunque la miniluna 2023 FW13 no será la primera ni la última de su tipo, su presencia nos recuerda la importancia de monitorear constantemente el espacio cercano. Con telescopios avanzados, los astrónomos siguen mejorando su capacidad de detectar estos pequeños cuerpos celestes, lo que a su vez mejora nuestra comprensión del sistema solar.

En términos visuales, 2023 FW13 no producirá el mismo espectáculo que nuestra Luna. Para observarla, sería necesario utilizar telescopios muy avanzados, como los que operan los astrónomos profesionales. Al tratarse de un objeto de apenas 10-15 metros, su pequeño tamaño y la distancia a la que se encuentra hacen imposible que se vea a simple vista. Además, no reflejará la luz solar de…

