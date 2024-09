Una de las marcas más populares de celulares ha confirmado el lanzamiento de iOS 18 para septiembre, junto con una lista de dispositivos que recibirán la actualización.

A diferencia de versiones anteriores de Apple, esta tendrá una compatibilidad más amplia, aunque algunas funciones avanzadas estarán limitadas.

Sin embargo, no todos los modelos compatibles con el nuevo sistema. Desde el iPhone XS hasta el iPhone 16 Pro Max, permiten a muchos usuarios disfrutar de las nuevas características del sistema operativo.

¿Cuáles son los iPhones compatibles con iOS 18?

– iPhone XS, XS Max, XR

– iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

– iPhone SE (2ª gen. – 2020)

– iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max

– iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

– iPhone SE (3ª gen. – 2022)

– iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

– iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

– iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

A pesar de la compatibilidad, no todos los modelos podrán acceder a todas las funciones nuevas. Una de las principales novedades de iOS 18 es la integración de “Apple Intelligence”, una avanzada inteligencia artificial que mejora Siri.

Esta funcionalidad estará disponible solo para los teléfonos más recientes que cuenten con el hardware adecuado, como los siguientes:

– iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

– iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Estos dispositivos están equipados con un chip avanzado y 8 GB de RAM, necesarios para ejecutar las capacidades de IA de Apple.

¿Qué modelos de iPhones no recibirán iOS 18?

– iPhone (1ª gen. – 2007)

– iPhone 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5c, 5s

– iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

– iPhone SE (1ª gen. – 2016)

– iPhone 7, 7 Plus

– iPhone 8, 8 Plus, X

Estos modelos no recibirán la actualización completa, pero podrían seguir recibiendo parches de seguridad limitados para mantener la protección básica en estos dispositivos.

