Plague Inc se caracteriza por permitirles a los jugadores desarrollar un virus para acabar con la raza humana. En este juego el usuario debe acumular puntos para hacer evolucionar a la enfermedad y hacerla inmune. Para hacer que esta surja, debe añadirle síntomas y así ganar más puntos.

Este lunes la aplicación ascendió al primer lugar de juegos pagos en la tienda iOS de China, según el proveedor de datos Sensor Tower.

Por otro lado, Rebel Inc requiere que los jugadores estabilicen un país devastado por la guerra y al mismo tiempo que evitar que una insurgencia mortal tome el poder. Este juego pasó del puesto número 27 del lunes al 5 el miércoles, publicó Quartz.

El estudio Ndemic dijo en su cuenta de Twitter que estaba recibiendo muchas preguntas sobre el brote de coronavirus. El desarrollador compartió un enlace al sitio web de la Organización Mundial de la Salud con información sobre el virus, informó NYPost.

