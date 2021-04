La revolucionaria tecnología de construcción consta de un brazo robotizado que inyecta material parecido al concreto para formar, capa por capa, paredes huecas muy resistentes y que se pueden aislar del frío y del calor del medio ambiente, lo que la convierte en una vivienda mucho más sostenibles, rápida de construir y barata.

Este proyecto de vivienda fue desarrollado en Eindhoven, Países Bajos, y hace parte de un pequeño conjunto residencial de 5 casas, destaca el diario británico The Guardian.

Hasta el momento, algunas iniciativas de construcción en Estados Unidos y Francia habían utilizado la impresión 3D de manera parcial, pero esta es la primera casa plenamente funcional construida a partir de la impresión 3D, una tecnología creada en 1983 para construir objetos con volumen a partir de planos y un material inyectado por boquillas.

Esta es la ubicación de Eindhoven, sitio de construcción de la casa en impresión 3D:

En el caso de esta casa, que tiene un diseño inspirado en una gran roca, como lo expone el rotativo británico, fue necesario utilizar un inyector robótico que funcionaba durante horas.

Con el paso del tiempo, dice el medio, era necesario cambiar la boquilla del inyector porque se iba acumulando cemento seco allí, lo que queda reflejado en algunas de las paredes, en las que el cordón de material se torna más grueso que el resto, sin comprometer la estructura de la vivienda.

Dicen los constructores entrevistados por The Guardian que a medida que vaya avanzando la tecnología, los tiempos irán reduciéndose y que finalmente los tiempos de construcción podrán estandarizarse en tan solo 5 días, pues la impresión por inyección podrá hacerse directamente en el sitio de construcción.

“El brazo robotizado no come, no duerme y no descansa”, dice uno de los ingenieros detrás del proyecto, que también explica que una de las motivaciones para esta iniciativa fue la falta de suficiente mano de obra calificada (obreros expertos en sentar ladrillos) y a los costos y los tiempos de una construcción tradicional.