Estas imágenes o videos se autodestruyen normalmente después de que el destinatario los ha visto una vez. Esto significa que no quedarán guardados en el teléfono del receptor y no podrán volver a verse. Son ideales para compartir contenido sensible o personal que no se desea que quede registrado.

Sin embargo, existe un método en los mismos ajustes de WhatsApp que hace que estas fotos se puedan a volver a visualizar.

Es importante primero aclarar que esto funciona solo para dispositivos iPhone y hay que tener en cuenta que el dispositivo se encuentre actualizado a la última versión de iOS para que pueda funcionar.

Estos son los pasos a seguir para ver de nuevo una foto temporal:

Abra el chat de la persona que le envío la foto temporal y abra el archivo para verlo normalmente. Luego de esto, cierre la foto o video y diríjase a ‘ajustes’. Opción ‘almacenamiento y datos’. Luego, opción ‘administración de almacenamiento’. En la parte inferior aparecerán los contactos, busque a la persona que le envió el archivo temporal. Luego, elegir la opción de ‘ordenar más reciente’. En la parte inferior aparecerán los archivos que ha recibido en orden, desde fotos y videos, y para visualizar el temporal presione el que se encuentra en blanco con un signo de interrogación (?). Allí podrá volver a ver esta foto.

Tenga en cuenta que para estos archivos no se podrá hacer ningún tipo de captura de pantalla, WhatsApp ofrece una serie de medidas de seguridad para proteger la información de los usuarios.

¿Qué pasa con las fotos temporales?

Con las fotos de una sola vez, cuando el destinatario abre archivo, este contenido se elimina automáticamente de los servidores de WhatsApp. Esto significa que no quedará ningún rastro de la imagen en la plataforma. A pesar de esto, y como se indicó anteriormente, no son en un 100 % seguras para visualizar una sola vez, pues el truco mencionado hace que esto se pueda seguir identificando.

¿Por qué WhatsApp dice que esta foto ya no está disponible? Esto puede ocurrir por varias razones: La foto fue eliminada: el remitente podría haber eliminado la foto de su dispositivo o de la conversación.

el remitente podría haber eliminado la foto de su dispositivo o de la conversación. La foto fue enviada como ‘ver una vez’: si la foto fue enviada con esta opción, desaparecerá automáticamente después de que el destinatario la haya abierto.

si la foto fue enviada con esta opción, desaparecerá automáticamente después de que el destinatario la haya abierto. Problemas de conexión: una conexión a internet inestable puede impedir que la foto se cargue correctamente.

una conexión a internet inestable puede impedir que la foto se cargue correctamente. Error en el servidor de WhatsApp: en ocasiones, pueden ocurrir errores temporales en los servidores de WhatsApp que impiden el acceso a ciertos contenidos.

en ocasiones, pueden ocurrir errores temporales en los servidores de WhatsApp que impiden el acceso a ciertos contenidos. La foto fue bloqueada: en casos muy raros, WhatsApp podría haber bloqueado la foto por infringir sus términos de servicio.

