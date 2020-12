green

WhatsApp se ha convertido en un medio de comunicación esencial para cada persona. Mensajes, imágenes y diferentes archivos son compartidos diariamente en el mundo a través de la aplicación de mensajería instantánea. Sin embargo, existen extensiones no oficiales que complementan las funciones del WhatsApp original.

Una de las extensiones no oficiales de la aplicación de mensajería instantánea ha generado expectativa con su nueva actualización. WhatsApp Plus desarrolló una función que permite ver los mensajes eliminados en una conversación. Pero, a pesar de tener herramientas interesantes como esta última, al ser una extensión ajena a WhatsApp, hay algunos riesgos si algún usuario la utiliza.

Estas extensiones son usualmente descargadas por la personalización que ofrecen, debido a que cuentan con funciones que la aplicación oficial no tiene. No obstante, WhatsApp ha decidido suspender las cuentas que utilicen versiones no permitidas por la compañía. Si algún usuario desea descargar WhatsApp Plus, será bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, las personas que estén navegando en WhatsApp Plus o en cualquier otra extensión no oficial y quieren volver a tener la aplicación original, puede hacerlo creando una copia de seguridad y siguiendo algunas instrucciones.

¿Cómo recuperar mensajes eliminados en WhatsApp Plus?

Los siguientes pasos son los que se deben seguir para poder ver un mensaje eliminado en WhatsApp Plus:

– Abrir a aplicación: Si no tiene la aplicación, puede dirigirse a la página de WhatsApp Plus y descargarla.

– Ir a la sección de ‘Ajustes’.

– Oprimir en ‘Privacidad’.

– Seleccionar la opción ‘Enable Anti-Revoke’.

Después de hacer cada uno de las instrucciones, los mensajes que sean eliminados, no van a desaparecer de la conversación.