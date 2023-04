Una de las tareas más importantes en la limpieza de la casa es esta, ya que no solo elimina la suciedad, sino que también mejora el aspecto del lugar y mantiene un ambiente agradable para los habitantes.

No obstante, las personas deben hacerlo correctamente porque si no se empiezan a acumular gérmenes, bacterias y otros agentes infecciosos que pueden afectar la salud de las familias y provocar enfermedades relacionadas con los problemas respiratorios y otros padecimientos.

¿Cómo trapear el piso para que no se quede manchado?

A continuación encontrará una serie de consejos que le ayudarán a agilizar esta actividad y a mejorar los resultados.

1. No barrer antes de trapear porque si no se quita la suciedad y el polvo del piso, se correrá el riesgo de dejarla en lugar de eliminarla, esparciendo los microorganismos por todo el lugar.

2. Usar demasiado jabón, ya que si bien este producto le ayuda a remover el mugre, usarlo en exceso puede hacer que la zona quede pegajosa, lo cual propicia la acumulación de polvo.

3. No cambiar el agua con frecuencia porque si se usa el líquido sucio, la persona no estará limpiando el lugar porque no removerá la suciedad sino que la estará esparciendo.

4. No enjuagar bien el piso después de trapear, ya que si no lo hace, corre el riesgo de dejar residuos de jabón que van a restarle brillo al piso y podrían dejar manchas después de que las personas lo pisen.

5. No dejar que el piso se seque por completo, puesto que esta práctica propicia la aparición de huellas o marcas que son difíciles de eliminar y que normalmente aparecen después de que se terminó la actividad.

