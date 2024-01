En el mundo digital actual, la seguridad y privacidad en los dispositivos móviles son esenciales. Ante la creciente amenaza de ciberataques y violaciones de datos, es esencial que los usuarios adopten medidas para salvaguardar su información personal.

En este caso, hablaremos específicamente de los celulares Android, explorando algunas medidas prácticas y fundamentales que cualquiera puede seguir para reforzar la seguridad de su dispositivo, reduciendo riesgos y asegurando una experiencia más protegida.

¿Cómo asegurar un celular Android?

1. Desactivar permisos innecesarios:

Por lo general, somos nosotros mismos los que elegimos qué descargar y qué no en nuestro teléfono. En el momento que lo hacemos, las ‘apps’ piden una autorización para acceder a la información del usuario y casi siempre se le suele otorgar. Sin embargo, no siempre es necesario ni seguro. Pero es posible desactivarlo, ya que esto impide que aplicaciones accedan a información sensible sin su consentimiento.

Vaya a “configuración”, luego “privacidad” o “aplicaciones” y seleccione “permisos”. Revise y modifique los permisos de cada aplicación, limitándolos a lo esencial para su funcionamiento. Por ejemplo, puede denegar acceso a la ubicación para aplicaciones que no lo requieran para su propósito principal.

2. Cifrado y copias de seguridad:

El cifrado de datos protege su información en caso de extravío o robo del dispositivo. Entre más opciones tenga para asegurar el celular, menos probabilidades habrá de exponer la información sensible.

Active el cifrado y configure una contraseña sólida en “configuración”, “seguridad” o “privacidad” y luego “cifrado y credenciales”. Además, realice regularmente copias de seguridad de sus datos en la nube o en un almacenamiento externo. Use la función de copia de seguridad de Android en “configuración”, “sistema” y “copia de seguridad” para asegurar que sus datos estén respaldados y protegidos.

3. Siempre actualizar el dispositivo:

Las actualizaciones del sistema operativo contienen parches de seguridad cruciales que refuerzan las defensas contra vulnerabilidades conocidas. Aunque muchos suelen ignorar las alertas, es necesario dejar de aplazarlas y llevarlas a cabo.

Acceda a “configuración”, “sistema” y “actualización del sistema”. Tenga en cuenta que debe verificar regularmente si hay actualizaciones disponibles. Active las actualizaciones automáticas para garantizar que su dispositivo esté siempre protegido con las últimas mejoras de seguridad.

Estos tres pasos son puntos fundamentales para reforzar la seguridad y la privacidad en un celular Android. Al implementar estas medidas, se reduce significativamente el riesgo de exposición de datos sensibles y se asegura una experiencia más protegida en el uso diario del dispositivo móvil.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Tecnología, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

