Threads es una red social ideada para compartir las ideas, opiniones y creatividad a partir de publicaciones de texto breve, es decir, cuenta con un formato muy similar al de X (antes Twitter). De ahí que cuando naciera se la considerara alternativa a esta otra.

La aplicación, que guarda relación con Instagram, aunque funciona de forma completamente independiente a esta, primero se implementó en Estados Unidos y otros países del mundo con una versión para dispositivos con sistema operativo iOS y otra para Android.

Threads llegó a la Unión Europea en diciembre, donde tardó en aterrizar debido a que Meta encontraba “complejidades” a la hora de cumplir con las normativas de privacidad de la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales.

“Qué año”, celebró el miércoles Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta y fundador de la gigante de redes sociales Facebook, en la propia Threads al anunciar que la plataforma había alcanzado el umbral.

En el momento de su estreno, Threads contaba con capacidades muy similares a su competidora, con publicaciones de texto de hasta 500 caracteres y con la posibilidad de compartir enlaces, fotos y vídeos de hasta cinco minutos de duración. Desde su lanzamiento también es posible republicar estos ‘posts’, así como darle al botón ‘Me gusta’ para mostrar aprobación por lo que se está visualizando.

En los meses siguientes ha ido probando opciones como la de guardado de publicaciones favoritas, el almacenamiento de borradores de estas o la opción de hacer fotografías desde la ‘app’, los filtros de búsqueda para obtener resultados más recientes en tiempo real o el envío de mensajes directos (DM).

Meta también ha implementado otras características en su plataforma, como la aplicación de escritorio de Threads para ordenadores Windows y los llamados temas tendencia, que permite conocer las temáticas más populares en tiempo real, entre otras.

Las cifras de Threads

La última incorporación al ecosistema de plataformas sociales de Meta anunció un día después de su disponibilidad que había alcanzado 30 millones de registros. Tan solo unos días más tarde, incluso, dijo que había alcanzado los 100 millones de usuarios. Fue entonces cuando comentó también que su objetivo no era sustituir a Twitter, sino “crear un espacio público para las comunidades en Instagram que nunca abrazaron” esta otra red social.

Ya en febrero de este año, comentó que tenía 130 millones de usuarios activos al mes, momento en que también dijo que la red de ‘microblogging’ estaba creciendo de manera constante, lo que se ha demostrado en las cifras más actuales, según ha avanzado el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

“Los 175 millones es una cifra alta. Pero eso no refleja necesariamente la cantidad de personas que usan el servicio diariamente o el tiempo que le dedican”, reconoce Jasmine Enberg, analista de la consultora Emarketer.

En una entrevista con el boletín digital Platformer, Adam Mosseri dijo sentirse “orgulloso” de que todas las mediciones de audiencia significativas, como el tiempo dedicado a la red social cada día, “progresen de manera constante”.

Sin embargo, reiteró su ambición de “construir la mejor plataforma para compartir ideas en línea”.

“Esto significa volverse más grande que X (ex Twitter). Llevará tiempo, pero me consideraré un fracaso si no lo logramos”, afirmó.

