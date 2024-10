‘Recaptcha’ son las siglas en inglés de ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’, que en español significa ‘Prueba de Turing pública y completamente automatizada para distinguir computadoras de humanos’. En pocas palabras, es un desafío diseñado para que solo los humanos puedan resolverlo, con el objetivo de evitar que los robots o ‘bots’ accedan a ciertos sitios web o hagan acciones no deseadas.

¿Cómo funcionan los ‘Captcha’?

Se basan en la idea de que los humanos sobresalen en tareas que a las computadoras les resultan difíciles, como reconocer patrones visuales, entender el lenguaje natural o hacer tareas que requieren un cierto grado de juicio.

Ahora, son varias las razones por las que los robots tienen dificultades para aprobar los ‘Captcha’:

Reconocimiento de patrones: los robots aún tienen dificultades para reconocer patrones visuales complejos y variables, como las letras distorsionadas o las imágenes con diferentes orientaciones.

los robots aún tienen dificultades para reconocer patrones visuales complejos y variables, como las letras distorsionadas o las imágenes con diferentes orientaciones. Comprensión del lenguaje natural: los ‘Captcha’ de texto requieren una cierta comprensión del lenguaje, algo que los sistemas de inteligencia artificial aún no dominan completamente.

los ‘Captcha’ de texto requieren una cierta comprensión del lenguaje, algo que los sistemas de inteligencia artificial aún no dominan completamente. Comportamiento humano: los ‘Captcha’ de ‘No soy un robot’ evalúan aspectos del comportamiento humano como la velocidad de respuesta, la precisión y la variabilidad de los movimientos del mouse, que son difíciles de simular para un ‘bot’.

¿Por qué Google pide ‘Captcha’ cada vez?

Es común encontrarse con ‘Captcha’ cada vez que se utiliza Google, especialmente cuando se hacen muchas búsquedas en un corto período de tiempo o si el sistema detecta alguna actividad inusual.

Prevención de ‘spam’: los ‘Captcha’ ayudan a evitar que los ‘bots’ publiquen comentarios no deseados o ‘spam’ en los resultados de búsqueda o en otros servicios de Google.

los ‘Captcha’ ayudan a evitar que los ‘bots’ publiquen comentarios no deseados o ‘spam’ en los resultados de búsqueda o en otros servicios de Google. Protección contra ataques automatizados: al solicitarlo, Google dificulta que los ‘hackers’ hagan ataques automatizados a gran escala, como ataques de fuerza bruta o ataques ‘DDoS’.

al solicitarlo, Google dificulta que los ‘hackers’ hagan ataques automatizados a gran escala, como ataques de fuerza bruta o ataques ‘DDoS’. Mantenimiento de la calidad de los resultados de búsqueda: ayudan a garantizar que los resultados de búsqueda sean relevantes y útiles para los usuarios humanos, al filtrar las consultas generadas por bots.

¿Puede la IA detectar ‘Captcha’?

La inteligencia artificial (IA), especialmente las redes neuronales, son excelentes para reconocer patrones en imágenes y texto. Esto significa que pueden aprender a identificar las letras distorsionadas en un ‘Captcha’ de texto o los objetos específicos en un visual.

Al igual que la IA mejora, los ‘Captcha’ también evolucionan. Estos sistemas más modernos utilizan técnicas más sofisticadas, como la incorporación de ruido visual aleatorio, la rotación de imágenes y la creación de puzzles más complejos, para dificultar la automatización.

Es decir, que a medida que la IA se vuelve más capaz de resolver ‘Captcha’, los desarrolladores de estos sistemas buscan nuevas formas de hacerlos más difíciles de superar.

