Con el avance de la tecnología, los dispositivos electrónicos se vuelven obsoletos cada vez más rápido y, como resultado, muchos celulares viejos se acumulan en los cajones, sin tener en cuenta su valor o utilidad.

Sin embargo, a estos aparatos se les puede dar una segunda vida siguiendo algunos trucos que les pueden ayudar a las personas para que recuperen parte del dinero que invirtieron o también para que vuelvan a disfrutar de algunas de sus funciones.

De hecho, hay varios sitios web que ofrecen herramientas para que los usuarios puedan venderlos y, además, en muchas tiendas se ofrecen programas de intercambio o compra de teléfonos usados.

A continuación, le compartiremos algunos ‘tips’ que le ayudarán a ofrecerlo a un precio justo durante un tiempo más corto.

No obstante, si el dueño no quiere venderlo o donarlo, también puede reutilizarlo en casa, usándolo como un reproductor de música, un control remoto inteligente para su televisor, etc.

¿Cómo puede convertir un celular viejo en una consola de videojuegos?

Aquí podrá encontrar un video que le explica el proceso que debe seguir junto a la lista que contiene todos los materiales que necesita.

1. Un televisor o computador que funcionará como el monitor de la consola.

2. El celular viejo que tiene en la casa y no sabe como reutilizarlo.

3. Cable USB con una entrada que coincida con la de su celular.

4. Un programa que se llama ‘Apowermirror’ que se puede descargar de forma gratuita.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.