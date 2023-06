El Parlamento Europeo se opuso a la vigilancia biométrica en tiempo real e impuso condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT, al aprobar la ley de inteligencia artificial que se está negociando en Bruselas para impulsar su desarrollo, limitando a su vez los posibles riesgos.

Con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, la Eurocámara fijó así su posición de cara a las negociaciones que empezarán hoy con la Comisión Europea y el Consejo de la UE para pactar el texto definitivo de la ley y que continuarán bajo la presidencia rotatoria que España asumirá el primero de julio.

Medios internacionales reportan lo dicho por la UE:

European Union lawmakers on Wednesday agreed changes to draft artificial intelligence rules to include a ban on the use of the technology in biometric surveillance and for generative AI systems like ChatGPT to disclose AI-generated content.

— CGTN America (@cgtnamerica) June 14, 2023