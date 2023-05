Con el avance de la inteligencia artificial, algunas plataformas han ganado popularidad y se han convertido en herramientas de interacción virtual cada vez más sofisticadas porque se han vuelto capaces de responder todo tipo de preguntas.

Es el caso de ChatGPT, un modelo de lenguaje que ha adquirido reconocimiento en los últimos meses por las respuestas que da utilizando técnicas de aprendizaje automático para que sean coherentes, simulen una conversación humana y proporcionen información o consejos relacionados con las consultas que se hacen.

(Vea también: ChatGPT lanza su propia aplicación para iOS: brinda respuestas instantáneas)

A continuación encontrará un video en el que se dan más detalles sobre el ‘chatbot’ que se ha empezado a usar en todo el mundo.

¿Qué tan seguro es ChatGPT?

Esta inteligencia artificial habló del impacto que podría tener en sus usuarios y dio una respuesta tajante a la pregunta que se le hizo sobre si es peligroso para la humanidad.

No, como modelo de lenguaje AI, no tengo la capacidad de causar daño a las personas. Soy un programa de computadora que genera respuestas basadas en los patrones y datos con los que fui entrenado. No tengo conciencia ni intenciones propias. Mi propósito es proporcionar información y asistencia en la medida de mi conocimiento y capacidades.

Lee También

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de la inteligencia artificial, incluidos los modelos de lenguaje como yo, puede tener implicaciones éticas y de seguridad dependiendo de cómo se utilicen. Si se utiliza de manera inapropiada o maliciosa por parte de los usuarios, podría potencialmente causar daño indirecto. Por eso es fundamental que los desarrolladores, usuarios y organizaciones utilicen la IA de manera responsable y ética, siguiendo pautas y regulaciones adecuadas para minimizar cualquier riesgo potencial.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.