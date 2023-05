En el competitivo mundo laboral es fundamental que los profesionales sepan la forma correcta de abordar conversaciones importantes, como pedir un incremento del sueldo y otros beneficios.

Sin embargo, para muchos, este tema puede resultar incómodo o intimidante por los enfrentamientos que se podrían presentar entre el empleado y sus superiores.

Por eso, aquí le compartiremos un video que ahonda en el tema junto a algunas recomendaciones que puede seguir al hacer su petición.

1. Antes de iniciar la conversación, tiene que hacer una investigación exhaustiva en la que averigüe el rango salarial promedio para su posición en el mercado actual y recopile los datos relacionados a sus logros y contribuciones dentro de la empresa.

Así estara preparado para demostrar cómo le ha agregado valor a la organización y por qué merece una compensación mayor.

2. Busque un momento en el que su desempeño haya sido sobresaliente y asegúrese de que la empresa esté en una posición financiera estable para que no haya obstáculos por ese aspecto.

¿Cómo pedir un aumento de sueldo?

Esta inteligencia artificial creó una carta que pueda usar como plantilla para pedirle el incremento que tanto desea.

Estimado [nombre del jefe],

Espero que se encuentre bien. Me dirijo a usted con respecto a un asunto importante que me gustaría discutir: mi compensación salarial. A lo largo de mi tiempo en esta empresa he trabajado arduamente para contribuir al éxito de nuestros proyectos y lograr resultados sólidos. Me enorgullece ser parte de este equipo y valoro las oportunidades que se me han brindado.

Quisiera aprovechar esta ocasión para resaltar algunos logros y contribuciones que considero importantes. Durante el último año, lideré exitosamente varios proyectos clave, los cuales han generado beneficios significativos para la empresa, ya sea en términos de eficiencia, aumento de ingresos o mejora en la satisfacción del cliente. Además, he asumido responsabilidades adicionales y he demostrado un compromiso constante con mi desarrollo profesional, adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos relevantes para mi rol.

Con base en estos logros y considerando el nivel de responsabilidad y el impacto positivo que he generado, me gustaría solicitar una revisión de mi compensación salarial. Como profesional dedicado y comprometido, creo que mi contribución merece un reconocimiento adecuado. Además, he investigado los salarios promedio de nuestra industria y posición, y considero que una actualización salarial estaría en línea con los estándares actuales.

Comprendo que los recursos financieros de la empresa pueden estar sujetos a limitaciones y consideraciones presupuestarias. Por lo tanto, me gustaría explorar posibles alternativas o soluciones que puedan ser mutuamente beneficiosas. Estoy abierto a discutir opciones como un aumento gradual en el transcurso del tiempo, beneficios adicionales o incluso la posibilidad de asumir responsabilidades adicionales que puedan justificar una compensación salarial más acorde con mi nivel de desempeño.

Reafirmo mi compromiso de seguir brindando resultados sólidos y de trabajar en colaboración con el equipo para alcanzar nuestros objetivos corporativos. Considero que un aumento salarial sería un incentivo adicional para mantener mi nivel de excelencia y motivación.

Agradezco sinceramente su tiempo y consideración en este asunto. Estoy abierto a programar una reunión para discutirlo con más detalle y presentar cualquier información adicional que puede ser necesaria para respaldar mi solicitud. Espero con entusiasmo continuar contribuyendo al éxito de nuestra empresa y poder alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Atentamente,

[Tu nombre]

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.