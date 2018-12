El documento lo dio a conocer el reconocido filtrador de contenido Ben Geskin, que señaló que hasta el momento estas serían las características confirmadas de los celulares.

Samsung Galaxy S10 OFFICIAL NAMING: S10 Plus, S10 Edge, S10 Lite.

COLORS: Black, Green, Berry Pink, Blue, Navy, White, Yellow.

Devices will come with a screen protector pre-installed for the first time.

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) December 20, 2018