Desde GSMArena aseguran que estos serían los precios aproximados para cada uno de los tres modelos del Galaxy S10:

El reconocido filtrador de contenido de smartphones Evan Blass publicó una fotografía con los prototipos de estos tres modelos y los posibles tres tamaños de los mismos.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb

De acuerdo con la publicación de Blass y de lo que se conoce hasta el momento de los celulares, estas serían algunas de las características más destacadas de ellos.

Few preliminary Galaxy S10 details:

– "Punch hole" style selfie cam cutout (sounds like Infinity-O display).

– Ultrasonic, in-display FPS

– Three rear cameras (standard/wide/tele)

– One UI over Android Pie

— Evan Blass (@evleaks) November 13, 2018