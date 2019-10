Hacia mediodía de este martes, la compañía confirmó que tenía problemas con las cantidades de seguidores que tiene cada cuenta, destacando que trabajaba para resolverlos.

We're currently experiencing a problem displaying new follower counts for everyone in https://t.co/KqsFaj2AYI . We're looking into it and will be following up with updates.

Pero con el paso de las horas, los inconvenientes continuaron, por lo que Twitter tuvo que salir a tranquilizar a sus usuarios, explicando que los problemas ahora involucraban a Tweetdeck (el servicio para gestión avanzada), así como el envío de trinos, las notificaciones y la lectura de mensajes directos.

No obstante, aseguraron que el servicio “debería volver pronto a la normalidad”, y estarían informando sobre ello.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 2, 2019