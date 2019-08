La confirmación la hizo (sin querer) Ken Miyauchi, presidente de la empresa japonesa de telecomunicaciones, que daba declaraciones para un artículo de Macotakara y, por error, dijo varias pistas del lanzamiento del dispositivo.

Al parecer, la fecha elegida para hacer la presentación es el 20 de septiembre próximo, pues el presidente comentó que iba a ejecutar una nueva ley en China que podría afectar a la reconocida marca porque sería implementada en una fecha cercana al lanzamiento del iPhone 11, según iPadizate.

“Honestamente me pregunto qué debo hacer durante esos 10 días no, no debería haber dicho eso”, afirmó el presidente de la empresa.