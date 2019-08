Todo comenzó por un discurso de la Casa Blanca en el que el presidente Trump aseguró que estos juegos eran horripilantes y espeluznantes porque propiciaban la violencia en la sociedad. Además, aseguró que este entretenimiento debía ser abolido y que iba a plantear reformas en la salud mental.

Estos comentarios se dieron después de que dos tiroteos masivos dejarán a más de 8 personas heridas y 22 asesinadas en los estados de Texas y Ohio.

Al parecer, los comentarios del presidente molestaron al director de ‘God of War’, pues el problema según él no son los juegos, sino las armas que se han vendido por años a los estadounidenses.

Wait…that's it??? Violent video games and mental health? Not the high powered weapons of war being sold to civilians by the millions that are actually being USED to carry out these acts of domestic terror??

— Cory Barlog 🎮 (@corybarlog) August 5, 2019