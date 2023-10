Hace tan solo un mes y medio, la compañía tecnológica Apple hizo el lanzamiento oficial del iPhone 15 en todas sus versiones y el Apple Watch 9, dos productos que se han vendido de gran manera debido a los cambios y mejoras que trajeron.

Muchos creían que este iba a ser el único lanzamiento de la empresa estadounidense para este año y que para los computadores, tabletas y audífonos se iba a esperar unos meses más, pero Apple sorprendió a todos cuando a través de sus redes sociales anunció un nuevo evento, sin dar muchos detalles al respecto.

Are you excited? pic.twitter.com/17YyUPg210

It’s official! Apple will announce new products at the #AppleEvent on October 30th at 5 p.m. PDT! 🚨

Dicho evento se llevará a cabo el próximo 30 de octubre a las 7 de la noche, hora colombiana, siendo la primera vez en mucho tiempo que la compañía hace una transmisión de lanzamiento tan tarde. De hecho, el slogan del evento es ‘scary fast’ o rápidamente aterrador, haciendo referencia a que será justo un día antes de Halloween.

Ahora, aunque no se explica con claridad cuáles serán los nuevos productos que se sacarán a la venta, los usuarios que hacen constante seguimiento a esta marca aseguran que serán nuevos computadores, tanto portátiles como de escritorio, y, posiblemente, también nuevos modelos de iPad y audífonos.

Ahora, ya que los celulares, que son los productos que más vende esta compañía, ya están disponibles en todas las tiendas, se estima que ahora los computadores serán los protagonistas.

Por ejemplo, los nuevos iMac, que son de escritorio, vendrían con varios cambios en sus elementos internos, haciéndolos más potentes y fluidos, pero también en sus colores, ya que saldrían en color azul, naranja, rojo, morado y plateado.

A new iMac is reported to be announced. Upgraded chip. M3?

Design rumoured to remain the same with its stunning colours. 🎨 pic.twitter.com/4AxpvlI6Kl

— Nikias Molina (@NikiasMolina) October 24, 2023