En septiembre se celebra la fecha que más emociona a los colombianos, el día del Amor y la Amistad, la cual reúne a las empresas, colegios, universidades y grupos de personas en general, con el objetivo de jugar e intercambiar regalos y endulces de forma anónima.

Una dinámica coloquial que se desarrolla con papelitos y una bolsa, donde se revuelven los nombres de los participantes y al azar cada integrante selecciona a su futuro ‘amigo secreto’ con el compromiso de no revelar su identidad hasta el día de la entrega final de los regalos.

Sin embargo, aunque siempre se ha desarrollado el juego de forma casera y manual, el entorno tecnológico no se ha quedado atrás y existen aplicaciones digitales que facilitan el sorteo.

Dentro de las ventajas de su uso, se encuentra la garantía de que no se repitan nombres, nadie se quede sin su amigo y si alguno no puede asistir durante el sorteo, esto no representa un problema porque la plataforma trabaja de forma automática.

A continuación, una marca smartphones recomienda 5 aplicaciones disponibles para jugar con amigos, familiares y compañeros de trabajo:

Sorteo Amigo Secreto

Una app intuitiva que funciona sin mayor complicación, sólo se ingresan los nombres, se pulsa “sortear” y luego se comparte el enlace a cada integrante para que conozca a quién le correspondió. Además, es posible jugar en modo presencial pasando el celular a cada persona.

Amigo Secreto 22

Es una plataforma que tiene retoques de diseño más visibles, además es posible configurar el monto máximo de presupuesto, fecha de entrega y condiciones especiales para los regalos de acuerdo con las preferencias de los jugadores.

Amigo Invisible App

Es una de las preferidas por los usuarios porque maneja un componente innovador que consiste en poder vetar a algún participante, es decir, indicar que no se quiere que salga alguna persona y de esa manera se reducen las probabilidades de nombres acercándose un poco al amigo que se desea.

Pikkado

Esta una página web en la que se registran los nombres de los jugadores con sus correos electrónicos, cada persona puede enlistar los regalos que le gustaría recibir y manualmente evitar que le salga alguna persona en específico.

Dedoman, amigo invisible

Disponible en IOS y Android, incluso desde computadores, sólo requiere de la lista de nombres, se genera un enlace automático que puede compartirse vía WhatsApp y cada integrante puede dar clic en “abrir sobre”, no se puede ingresar en el sobre que no lleva escrito su nombre, si alguno comete un error se debe repetir el proceso.

Es importante tener en cuenta que, para el buen funcionamiento de cada una de estas aplicaciones, contar con un celular que tenga una buena capacidad en su memoria y una excelente carga para evitar contratiempos con los juegos a desarrollar es importante.