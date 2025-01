Este es un anillo inalámbrico que funciona para mejorar el uso de diferentes aparatos tecnológicos. Se denomina Iris, cuyo nombre completo es ‘Interactive Ring for Interfacing with Smart home devices’ (anillo interactivo para manipular dispositivos domóticos), y se ha creado para no depender de los comandos de voz o de un control remoto.

¿Cómo funciona el anillo digital?

El anillo cuenta con una pequeña cámara que detecta el dispositivo al que se está apuntando, y gracias a algoritmos de reconocimiento de objetos, IRIS identifica el dispositivo y lo vincula con las acciones preconfiguradas, es decir, se decide que acción quiere hacer con cada dispositivo.

Uno de los elementos más destacados es lo que entiende usando modelos de visión con la cámara, es decir, no se va a equivocar porque entenderá lo que se quiere hacer.

El anillo tiene una pequeña batería que permite el uso del mismo entre 16 y 24 horas, este se conecta al celular mediante bluetooth para transmitir la imagen captada por la cámara y este analiza la misma usando inteligencia artificial, ejecutando la acción que se le ha programado.

¿Qué funciones tiene el anillo inteligente? Puede apuntar a un altavoz y pulsar el botón (en el anillo) para iniciar o pausar la música.

(en el anillo) para iniciar o pausar la música. Apuntar y girar para subir el volumen en algún dispositivo.

en algún dispositivo. Vincular el anillo a una cerradura inteligente para que sirva como apertura remota.

Apuntar a un dispositivo tecnológico para hacer varias funciones. Características destacadas: Intuitivo y fácil de usar: olvídese de buscar controles remotos o aplicaciones. Con IRIS, todo está al alcance con solo tenerlo en el dedo.

olvídese de buscar controles remotos o aplicaciones. Con IRIS, todo está al alcance con solo tenerlo en el dedo. Personalizable: adapte IRIS a sus necesidades y preferencias. Cree perfiles personalizados para diferentes dispositivos y habitaciones.

adapte IRIS a sus necesidades y preferencias. Cree perfiles personalizados para diferentes dispositivos y habitaciones. Diseño elegante y discreto: IRIS se presenta como un accesorio elegante y cómodo de llevar a diario.

