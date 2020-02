green

Esto confirma los informes que se presentaron en el 2019 en los que la compañía dijo que estaba desarrollando otra característica de su modelo ‘Go’ sin cajero. La nueva tienda está inspirada en una ubicación estándar de Amazon Go, pero ha sido ampliada para incluir una gama más extensa de artículos, informó The Verge.

La tecnología ‘Just Walk Out’ permite entrar a las sucursales, tomar lo que deseen y salir, sin filas ni esperas, indicó Amazon.

Los usuarios deben usar primero la aplicación ‘Amazon Go’ para ingresar a la tienda, luego escoger lo que necesiten y las cámaras junto a los sensores rastrearán los artículos retirados de los estantes que se agregan al carrito virtual. Cuando el cliente finaliza su compra y sale de la tienda, finalmente su compra se registra el pago en su tarjeta, explicó TechCrunch.

La tienda tiene 7.700 pies cuadrados en el frente de la casa y 10.400 pies cuadrados en general, lo que la convierte en la más grande con el uso de la tecnología ‘Just Walk Out’ de Amazon hasta la fecha.

La empresa estaba buscando lanzar su propio negocio de supermercados, separado de Whole Foods. Sin embargo, no estaba confirmado en ese momento si los planes de supermercado de Amazon incluían o no el uso de su tecnología impulsada por inteligencia artificial sin cajero, o si las nuevas tiendas serían tiendas de comestibles convencionales diseñadas para servir como centros de entrega de comestibles de Amazon, añadió TechCrunh.